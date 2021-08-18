Sel felaketinde can kaybı 78 oldu

AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu'da 62, Sinop'ta 15, Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin tedavilerine de hastanelerde devam edildiği ifade edildi.

Kastamonu'da hatları zarar gören ilçe ve köylerin tamamına elektrik ulaştırıldı.

Kastamonu'da çöken binalarla ilgili soruşturmalar da devam ediyor. Hakkında gözaltı kararı verilen müteahhit Mehmet Özkan İstanbul Esenyurt'ta gözaltına alındı.

8 binden fazla personel afet bölgesinde

Devlet, felaketin izlerini silmek için tüm kurumlarıyla sel bölgesinde. 8 binden fazla personel binden fazla araçla bölgede görev yapıyor.

890 iş makinesi yolları açarken, mobil koordinasyon tırlarından çalışmalar yönlendiriliyor.

Seyyar köprüden geçişler başladı

Sinop Ayancık'ta ise yapılan seyyar köprüden geçişler başladı. Ayancık çayı üzerinde ulaşımı yeniden sağlamak için kurulan 40 metre uzunluğundaki seyyar köprünün kurulumu tamamlandı. Köprü ilk etapta yayaların kullanımına açıldı.

Denizden de yardımlar sürüyor. Kastamonu Abana sahilinden çıkarma gemisine yüklenen 7 iş makinesi Sinop Türkeli'ne ulaştı.

Selin vurduğu Bartın'da da yaralar sarılıyor. Türk Kızılay'ın kurduğu mobil mutfakla afetzedelere 3 öğün sıcak yemek veriliyor.

AFAD koordinasyonundaki destek kampanyasında ulaşılan miktar ise 131 milyon lirayı aştı.