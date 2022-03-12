banner86

banner85

Selçuk Bayraktar'dan milli insansız savaş uçağı paylaşımı

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin üretim hattına giren gövde görselini paylaştı.

GÜNDEM 12.03.2022, 20:38
Selçuk Bayraktar'dan milli insansız savaş uçağı paylaşımı

Milli ve yerli İHA'ların Türkiye'ye kazandırılmasında öncülük eden Baykar Teknoloji'nin insansız savaş uçağı çalışmaları devam ediyor.

Baykar Lideri Selçuk Bayraktar, Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin (MİUS) üretim hattına giren gövde görselini paylaştı.

"KIZILELMA GELİYOR"

Bayraktar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi. MİUS - İnsansız Savaş Uçağı: Bayraktar Kızılelma yolda geliyor, takipte kalın." dedi.

HEDEF 100. YILDA İLK UÇUŞ

MİUS ile ilgili olarak Bayraktar, temmuz ayında bir video yayınlamış ve "Hedefimiz, genç mühendis ve teknisyen kardeşlerimle geliştirdiğimiz MİUS prototipinin ilk uçuşunu Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında gerçekleştirmek." ifadelerine yer vermişti.

KIZILELMA'NIN ÖZELLİKLERİ

Diğer yandan şirketten de bir açıklama yayınlandı.

Açıklamaya göre, Baykar, muharip insansız savaş uçağı çalışmalarında önemli bir aşamayı geride bıraktı.

Bayraktar Kızılelma, gerçekleştireceği agresif manevralar ve gelişmiş yapay zeka ile gelecekte güvenlik güçlerinin muharebe sahasındaki en güçlü unsurları arasında yer alacak.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Baykar'ın yürüttüğü Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projesine Bayraktar Kızılelma adının verildiğini duyurdu.

Bayraktar Kızılelma kavramsal tasarım çalışmaları kamuoyuyla ilk kez 20 Temmuz 2021 tarihinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde bayram hediyesi olarak paylaşılmıştı.

Kısa pistli gemilere iniş-kalkış kabiliyeti de yine ilk kez bu tarihte ilan edilmişti. Aradan geçen 8 ayın ardından Bayraktar Kızılelma, Özdemir Bayraktar Milli İHA Ar-Ge ve Üretim Kampüsü'nde yer alan tesislerde entegrasyon hattına dahil oldu.

Türkiye'nin inşa ettiği ve halihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş, kalkış kabiliyetine sahip olacak olan Bayraktar Kızılelma, bu sayede denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında aktif görev alacak.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve dünyada büyük yankı uyandıran insansız hava araçlarından farklı olarak agresif manevralarla insanlı savaş uçakları gibi hava-hava muharebesi gerçekleştirebilecek olan Bayraktar Kızılelma, bu özelliğiyle harp sahasında dengeleri değiştirecek.

Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı'dan elde edilen tecrübelerle tamamen Türk mühendis ve teknisyenleri tarafından geliştirme çalışmaları sürdürülen hava aracı, yerli hava-hava mühimmatları ile hava hedeflerine karşı etkinlik sağlayacak.

İnsanlı savaş uçaklarının tasarım süreçlerinde en kritik hususlardan biri olarak değerlendirilen düşük radar kesitine sahip olma özelliği, Bayraktar Kızılelma'nın tasarımında da öncelikli olarak dikkate alındı.

6 TON KALKIŞ AĞIRLIĞINA SAHİP

Düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek olan Bayraktar Kızılelma'nın 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedefleniyor.

Türk mühendisleri tarafından milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak olan hava aracı, planlanan 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak.

500 nm görev yarıçapı ile 5 saat havada kalması hedeflenen Bayraktar Kızılelma, entegre edilecek AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak.

Bayraktar Akıncı'yı geliştirerek Türkiye'yi taarruzi sınıfta insansız hava aracı geliştirebilen sayılı ülkeler arasına sokmayı başaran Baykar, Bayraktar Kızılelma'nın ilk uçuş testini 2023 yılında gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı da (TİHA) 2018'de entegrasyon hattına girmiş ve bir yıl sonra 6 Aralık 2019'da ilk uçuşunu başarıyla tamamlamıştı.

Akıncı ilk uçuşundan yaklaşık 1,5 yıl sonra 29 Ağustos 2021'de envantere girerek operasyonel göreve başladı. Selçuk Bayraktar'ın liderliğindeki Baykar ekibi tarafından Bayraktar Kızılelma için de benzer bir proje süreci yürütülmesi planlanıyor.

"HEP PEŞİNDEN KOŞULAN BİR HEDEF"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Kızılelma'nın ulaştıkça daha ileri giden, hep peşinden koşulan bir hedef olduğunu belirtti.

Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bizi hep daha ileriye ve geleceğe taşıyacak. Bayraktar Kızılelma ile asırlardır hür yaşayan milletimizin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla yüksek teknoloji geliştirerek semalarda ve uzayda hak ettiği yeri almasını istiyoruz. Bugün ihtiyacımız olan fetihlerin kalplerin fethi olduğunu biliyor; merhametten, hürriyetten ve adaletten söz ediyoruz. Bu değerlerle insanlığı buluşturmak için yüksek teknoloji geliştirmek olmazsa olmaz bir kaide. Bu nedenle Milli Teknoloji Hamlesi de kritik bir önemi haiz. Kızılelma'nın milletimize ve insanlığa hizmet edeceğini düşündüğümüz için kadim medeniyetimizin geçmişinden gelen bu isimde karar kıldık. Dünya 5. nesil avcı uçaklarıyla insanlı son muharip uçakları izliyor. Artık insanlı savaş uçakları geliştirilmeyecek. Bundan böyle muharebe sahasının en güçlü unsurları insansız sistemler olacak. Biz de geleceğin yarışlarında ülkemizi var edebilmek için çalışıyoruz."

"HEP PEŞİNDEN KOŞULAN BİR HEDEF"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Kızılelma'nın ulaştıkça daha ileri giden, hep peşinden koşulan bir hedef olduğunu belirtti.

Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bizi hep daha ileriye ve geleceğe taşıyacak. Bayraktar Kızılelma ile asırlardır hür yaşayan milletimizin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla yüksek teknoloji geliştirerek semalarda ve uzayda hak ettiği yeri almasını istiyoruz. Bugün ihtiyacımız olan fetihlerin kalplerin fethi olduğunu biliyor; merhametten, hürriyetten ve adaletten söz ediyoruz. Bu değerlerle insanlığı buluşturmak için yüksek teknoloji geliştirmek olmazsa olmaz bir kaide. Bu nedenle Milli Teknoloji Hamlesi de kritik bir önemi haiz. Kızılelma'nın milletimize ve insanlığa hizmet edeceğini düşündüğümüz için kadim medeniyetimizin geçmişinden gelen bu isimde karar kıldık. Dünya 5. nesil avcı uçaklarıyla insanlı son muharip uçakları izliyor. Artık insanlı savaş uçakları geliştirilmeyecek. Bundan böyle muharebe sahasının en güçlü unsurları insansız sistemler olacak. Biz de geleceğin yarışlarında ülkemizi var edebilmek için çalışıyoruz."

#Baykar Teknoloji #milli insansız savaş uçağı #Selçuk Bayraktar
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 12 Mart 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 28 45
8. Beşiktaş 28 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Kasımpaşa 29 35
13. Galatasaray 28 35
14. Antalyaspor 28 35
15. Sivasspor 28 34
16. Giresunspor 28 32
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 28 66
3. Chelsea 27 56
4. M. United 29 50
5. Arsenal 25 48
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 27 45
8. Wolverhampton Wanderers 28 43
9. Aston Villa 27 36
10. Southampton 28 35
11. Crystal Palace 28 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 28 33
14. Newcastle 27 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 28 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 27 22
19. Watford 28 19
20. Norwich City 28 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Atletico Madrid 28 51
4. Barcelona 26 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 28 43
8. Athletic Bilbao 27 40
9. Celta Vigo 28 36
10. Valencia 27 36
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 28 33
13. Elche 28 32
14. Rayo Vallecano 26 31
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 28 19