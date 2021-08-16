Selde can kaybı 71'e yükseldi

Batı Karadeniz bölgesinde 11 Ağustos’ta etkili olan yağış sel felaketine neden oldu. Bartın, Kastamonu ve Sinop sele teslim oldu.

Bartın’ın Ulus, Kastamonu’nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ve Sinop’un Ayancık ilçeleri selde ağır hasar gördü.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde taşan Ezine Çayı önüne ne kattıysa sürükledi. Yüzlerce kişi birinci kat seviyesini aşan sel nedeniyle binalarda mahsur kaldı. Helikopter ve botlarla tahliye çalışmaları yapıldı.

2 bin 381 kişi tahliye edildi

Bartın’ın Ulus İlçesinde sel afeti sonrası 341, Kastamonu genelinde bin 480, Sinop’un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden 560 afetzede helikopterlerle tahliye edildi. Afetzedelerin bir bölümü yakınlarının yanına bir bölümü de öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

47 kayıp ihbarı

Afetin 6’ncı gününde can kaybı 71’e yükseldi. Kastamonu’da 60, Sinop’ta 10, Bartın’da ise 1 kişi hayatını kaybetti. 8 kişinin tedavisi ise hastanelerde sürüyor.

AFAD, Sinop ve Kastamonu’da 47 kayıp ihbarı yapıldığını açıkladı.

Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmaları eşgüdüm halinde yürütülüyor.