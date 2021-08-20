Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi
Yaşanan sel nedeniyle 69'u Kastamonu, 9'u Sinop ve 1'i Bartın'da olmak üzere 79 vatandaş hayatını kaybetti.
GÜNDEM 20.08.2021, 11:53
Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda 11 Ağustos 2021 tarihinde Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta sel ve su baskınları meydana geldi.
Bartın'ın Ulus ilçesi, Kastamonu'nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop'un Ayancık ilçeleri selden etkilendi.
Afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başlandı.
Yaşanan sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a (69 Kastamonu, 9 Sinop, 1 Bartın) yükseldi.
27°
açık
Namaz Vakti 20 Ağustos 2021
|İmsak
|04:16
|Güneş
|05:44
|Öğle
|12:41
|İkindi
|16:25
|Akşam
|19:28
|Yatsı
|20:50
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|1
|3
|2. Altay
|1
|3
|3. Beşiktaş
|1
|3
|4. Galatasaray
|1
|3
|5. Karagümrük
|1
|3
|6. Alanyaspor
|1
|3
|7. Fenerbahçe
|1
|3
|8. Konyaspor
|1
|3
|9. Hatayspor
|1
|1
|10. Antalyaspor
|1
|1
|11. Göztepe
|1
|1
|12. Kasımpaşa
|1
|1
|13. Gaziantep FK
|1
|0
|14. Adana Demirspor
|1
|0
|15. Sivasspor
|1
|0
|16. Başakşehir
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Rizespor
|1
|0
|19. Kayserispor
|1
|0
|20. Malatyaspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|1
|3
|2. Eyüpspor
|1
|3
|3. Menemenspor
|1
|3
|4. Bandırmaspor
|1
|3
|5. Manisa FK
|1
|3
|6. Balıkesirspor
|1
|3
|7. Adanaspor
|1
|1
|8. Altınordu
|1
|1
|9. Ankara Keçiörengücü
|1
|1
|10. Bursaspor
|1
|1
|11. Ankaragücü
|1
|1
|12. Tuzlaspor
|1
|1
|13. Samsunspor
|0
|0
|14. İstanbulspor
|1
|0
|15. Boluspor
|1
|0
|16. Gençlerbirliği
|1
|0
|17. Erzurumspor
|1
|0
|18. Denizlispor
|1
|0
|19. Kocaelispor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|1
|3
|2. Chelsea
|1
|3
|3. Liverpool
|1
|3
|4. West Ham
|1
|3
|5. Everton
|1
|3
|6. Brentford
|1
|3
|7. Watford
|1
|3
|8. Brighton
|1
|3
|9. Leicester City
|1
|3
|10. Tottenham
|1
|3
|11. Aston Villa
|1
|0
|12. Burnley
|1
|0
|13. Man City
|1
|0
|14. Wolverhampton
|1
|0
|15. Newcastle
|1
|0
|16. Southampton
|1
|0
|17. Arsenal
|1
|0
|18. Crystal Palace
|1
|0
|19. Norwich City
|1
|0
|20. Leeds United
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|1
|3
|2. Sevilla
|1
|3
|3. Barcelona
|1
|3
|4. Atletico Madrid
|1
|3
|5. Valencia
|1
|3
|6. Cádiz
|1
|1
|7. Levante
|1
|1
|8. Mallorca
|1
|1
|9. Real Betis
|1
|1
|10. Athletic Bilbao
|1
|1
|11. Elche
|1
|1
|12. Espanyol
|1
|1
|13. Granada
|1
|1
|14. Osasuna
|1
|1
|15. Villarreal
|1
|1
|16. Celta de Vigo
|1
|0
|17. Getafe
|1
|0
|18. Real Sociedad
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|1
|0
|20. Rayo Vallecano
|1
|0
Günlük GazetelerTümü