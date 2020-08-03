Selvi'den çok çarpıcı Muharrem İnce anekdoktları: Anket bile yaptırmış
Muharrem İnce'nin, parti kuracağı söylentileri konuşulmaya devam ederken; Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi de İnce'nin yaptığı açıklamayı hatırlatıp parti kurma hazırlığında olduğunu yalanlamadığını, nabız yokladığını, iki ayrı kamuoyu araştırma şirketine anket yaptırıldığı kulislerini bugünkü köşesine taşıdı.
Muharrem İnce'nin, CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'ndan sonra parti kuracağı kulisleri konuşulmaya devam ediyor. Muharrem İnce de dün twitter hesabından konu ile ilgili paylaşım yaptı.
Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi de bugün kaleme aldığı yazısında İnce'nin, her kritik karardan önce olduğu gibi Bodrum'a çekildiğini hem tatil hem de nabız yoklaması yapacağını dile getirdi.
MUHARREM İNCE NABIZ YOKLUYOR
CHP gibi bir partiden ayrılıp parti kurmanın kolay olmadığını belirten Selvi, sözlerine şu şekilde devam etti "Daha önce yeni parti kurma iddialarını jet hızıyla yalanlayan Muharrem İnce bu kez uzun süre sessiz kaldı. Dün sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. ‘Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım’ dedi.Ama dikkat edin, parti kuracağı yönündeki haberleri yalanlamadı. Muharrem İnce nabız yokluyor."
BAYRAMDAN SONRA HAREKETLENME BAŞLAYACAK
İnce'nin, parti kurma konusunu artık gündemine aldığının konuşulduğunu aktaran Selvi, " Bayramdan sonra ekibini toplayıp kararını netleştirmesi bekleniyor. Yakın kurmaylarına “Kurultaydan sonra çok talep alıyorum” dediği söyleniyor." şeklinde konuştu.
İNCE'NİN DÜN YAPTIĞI AÇIKLAMA
2018’deki cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP’den aday gösterilen eski Yalova milletvekili Muharrem İnce, parti kuracağı iddialarına yanıt verdi. İnce’nin partisinin ismini 15 Eylül’de Hakkari’de açıklayacağı iddia edilmişti.
Sessizliğini bozan Muharrem İnce, bugün Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım. Herkese iyi bayramlar.
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