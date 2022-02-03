Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı
TBMM Hazırlık Komisyonu, oy çokluğu ile 2017'de öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi. Güzel, söz konusu fotoğraflardaki terörist için "Sözlüm" demişti.
PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması süreci işliyor. TBMM Hazırlık Komisyonu, Güzel hakkında terör örgütüne üyelik suçlamasıyla hazırlanan 2 fezlekeyi inceledi ve kararını verdi.
Komisyon başkanı Ramazan Can toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Semra Güzel'in 2 dosyası açısından oy çokluğuyla dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verildi" dedi.
8 Şubat'ta Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sunulacak
Hazırlık Komisyonu, raporunu 8 Şubat Salı günü Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sunacak.
Sonraki süreçte karma komisyonda da fezlekeler incelecek.
Karma Komisyondan da dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar çıkarsa nihai oylama Meclis Genel Kurulunda yapılacak.
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