Şentop'tan "2 dönem" açıklaması: 101. madde bu hakkı tanıyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.

"Komisyonda aksi yönde bir ifade yok"

Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde adaylığı ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Anayasa'nın 101. maddesiyle ilgili bir değişiklikti. Bu anayasa değişikliği teklifi bu konuyu 10 gün görüştü. Anayasa Komisyonu bir rapor hazırlıyor. TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeler bu rapor üzerinden yapılıyor. Komisyonda 2016 yılı sonlarında bu konuya dair, aday olunamayacağına dair hiçbir şey söylemedikleri gibi aksine Sayın Cumhurbaşkanımızın iki defa aday olacağını hatta daha sonraki seçimde bir kez daha aday olmak üzere 3 defa aday olma imkanını tanıdığına dair ifadeleri var Komisyon'da dile getirilmiş. Komisyonda aksi yönde bir ifade yok."

"Komisyon raporlarında aksi bir görüş yok"

Şentop, Komisyonda aksi bir görüş ileri sürülmediği için bu konunun tartışmaya kapalı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Yeni getirilen düzenlemeyle 101. maddeyle daha önce Cumhurbaşkanlığı yapmış olanlara da 2 dönem seçilme hakkı getirildiği Komisyon raporlarında da ifade edilmiş."

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı üçüncü kez değil, ikinci kez söz konusu"

"Yeniden düzenlenen 101. madde Nisan 2018’de yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten itibaren hüküm ifade ediyor. Sonrasında yapılacak seçimler için hüküm ifade ediyor" vurgusunu yapan Şentop sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı üçüncü kez değil, ikinci kez söz konusu. Bu hukukçuların yapacağı bir tartışma. 5 sene önce konu net bir şekilde ortaya konulmuş. İki dönem kuralı sonrasında yapılan seçimler için."

"Çok yanlış, haddini aşan değerlendirmeler"

Şentop, Ayşenur Arslan'ın Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı ile ilgili sözlerine şu açıklamayla tepki gösterdi:

"TMT bir nevi Kuvayımilliyedir. Bu teşkilat olmasaydı bir tane yaşayan Türk görmek mümkün olmazdı. Bu bakımdan bu değerlendirmeleri çok yanlış, haddini aşan değerlendirmeler olarak görüyorum."