Servis minibüsü kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

D-100 kara yolu Topçular Kavşağı mevkisinde A.G.'nin kullandığı servis minibüsü, bariyere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçta sıkışan sürücü A.G. itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı, M.Y. ve H.K. de yaralandı.

Hastaneye kaldırılan A.G, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.