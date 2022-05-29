Sevgilisini rehin aldı, vurularak etkisiz hale getirildi
Hakkında arama kaydı bulunan zanlı, tabancayı kendi başına dayayıp, yine kendisi gibi arama kaydı bulunan kız arkadaşını da rehin aldı. Zanlı, polis tarafından vurularak yaralı ele geçirildi.
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucu madde satışı ve hırsızlık suçlarından çok sayıda suç kaydı bulunan ve haklarında yakalama kararı bulunan Raşit Atilla ve Beyza A.’nın Ulu Mahallesi’nde bir pansiyonda kaldığını belirledi.
Pansiyona saat 18.30 sıralarında baskın yapan polisleri karşısında gören Raşit Atilla, tabancayı başına dayadı, kız arkadaşı Beyza A.'ya da boynundan sarılarak rehin aldı.
Polislere direnen Atilla bu şekilde pansiyondan çıktı.
Polis etkisiz hale getirdi
Polislerin kendisinden uzaklaşmasını isteyen Atilla, kız arkadaşını siper ederek sokakta yürüdükten sonra kentin en işlek caddesine çıktı.
Polisin ikna çabalarına rağmen eylemini sürdüren Reşat Atilla, tabanca ile vurularak etkisiz hale getirildi.
Sevgilisini rehin aldığı anlar kamerada
Atilla yaralı olarak yakalanırken, Beyza A. da kurtarıldı.
Bu arada rehin alma ve şüphelinin vurulma anı kameralara yansıdı.
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucu madde satışı ve hırsızlık suçlarından çok sayıda suç kaydı bulunan ve haklarında yakalama kararı bulunan Raşit Atilla ve Beyza A.’nın Ulu Mahallesi’nde bir pansiyonda kaldığını belirledi.
Pansiyona saat 18.30 sıralarında baskın yapan polisleri karşısında gören Raşit Atilla, tabancayı başına dayadı, kız arkadaşı Beyza A.'ya da boynundan sarılarak rehin aldı.
Polislere direnen Atilla bu şekilde pansiyondan çıktı.
Polis etkisiz hale getirdi
Polislerin kendisinden uzaklaşmasını isteyen Atilla, kız arkadaşını siper ederek sokakta yürüdükten sonra kentin en işlek caddesine çıktı.
Polisin ikna çabalarına rağmen eylemini sürdüren Reşat Atilla, tabanca ile vurularak etkisiz hale getirildi.
Atilla yaralı olarak yakalanırken, Beyza A. da kurtarıldı.
Bu arada rehin alma ve şüphelinin vurulma anı kameralara yansıdı.
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