Seyahat Acentesi Müdürü Yıkan tatil beldelerindeki son durumu açıkladı!

İnsanlar dünya çapında küresel bir salgın haline gelen pandemiden dolayı evlerinde çok sıkıldılar. Dolayısıyla hem yaz aylarının hem de kurban bayramının gelmesi ile güzel bir tatilde kaçınılmaz oldu.

Peki, Türkiye genelinde tatil beldelerindeki son durum nedir, insanlar en çok nereler de tatil yapacak ve tatile dair merak edilenleri Zeytur Seyahat Acentesi Müdürü Aydın Yıkan Aksu Haber’e anlattı.