Sıcaklıklar mevsim normallerine çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının bugünden itibaren artarak mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor.