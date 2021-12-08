Sıfır otoda taahhütlü satış dönemi

Üretim ve tedarikte yaşanan sıkıntılar sıfır kilometre araç sayısını azalttı. Bu durumdan en çok fırsatçılar faydalandı.

Al-sat yapanlar dolayısıyla fiyatlar arttı. Sıfır araç satan firmalar buna karşı harekete geçti. Artık bayiler ile müşteriler arasında bir sözleşme imzalanıyor.

Sözleşmeye göre 6 ay boyunca araç başkasına satılamayacak

Sözleşmeyle birlikte müşteriler aldığı sıfır aracı 6 ay boyunca bir başkasına satmamayı taahhüt ediyor. Böylece sıfır araç piyasasındaki suni artışın sebebi olan 'al-satçı'ların da önüne geçilmesi hedefleniyor.

Müşteriler bayiden sıfır kilometre araç almadan önce sözleşmeye imza atacak.

6 aydan önce aracı satmak isteyenler ise sözleşmede belirlenen tazminat miktarını ödemek zorunda kalacak.

Birkaç firmada başlayan imzalı satış uygulamasının kısa sürede yaygınlaşması bekleniyor.