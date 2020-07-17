Siirt'te 10 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlara ilişkin 4 gözaltı
Siirt'te, ikisi turuncu kategoride aranan PKK'lı 10 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlara ilişkin 4 şüpheli yakalandı.
GÜNDEM 17.07.2020, 12:25
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Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, geçen ay Pervari ilçesinin Herekol ve Eruh ilçesinin Ciraf mevkisinde aralarında turuncu kategoride aranan 2 teröristin de bulunduğu 10 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin soruşturma sürüyor.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütüne finansal destek sağlama, yardım yataklık ve eleman kazandırma faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen milis/işbirlikçilere yönelik operasyonda, silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlünün de yer aldığı 4 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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