Siirt'te teröristlere darbe! Sayı 5'e yükseldi

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde; "Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında; Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde dün akşam saatlerinde 4 terörist etkisiz hale getirilmişti. Devam eden operasyonda bugün 1 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir.

Böylelikle Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde, ölü olarak ele geçirilen toplam terörist sayısı 5’e yükselmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.