Silahlı kavga: 2 ölü
Trabzon Sürmene'de, iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurulan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
GÜNDEM 15.07.2022, 21:11
Trabzon'un Sürmene ilçesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi sonucu M.H. (25) üzerindeki tabancayla H.D. (20), U.B. (24) ve M.A'yı (24) yaralayarak olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürmene Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan U.B, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Durumu ağır olan diğer yaralılar, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. M.A. da burada hayatını kaybetti.
Şüpheli M.H, silahıyla Sürmene Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim oldu.
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