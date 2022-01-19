Sinan Burhan: Yerel gazeteler zor günler geçiriyor

Konuya ilişkin bir basın açıklaması yapan Burhan, “Yerel gazeteler acil destek bekliyor” dedi:



Önceki yıllarda, Aralık ayında belirlenen ve 1 Ocak’tan itibaren uygulanmaya başlayan resmi ilan fiyat tarifesinin Ocak ayının sonlarına yaklaşılmasına rağmen henüz belirlenmediğini hatırlatan Burhan, gazetelerin resmi ilan faturalarını 2021 yılı tarifesi üzerinden kesmeye devam ettiğine dikkat çekti.



Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, “Basın İlan Kurumu Resmi İlan Fiyat Tarifesi henüz belirlenmediği için yerel gazeteler zor günler geçiriyor. Yerel gazetelerin kağıt ve baskı maliyetleri bir önceki yıla oranla yüzde 200 seviyesinde arttı. Personel giderine yüzde 50 zam geldi. Kovid19 nedeniyle satışları büyük oranda düştü. Özel reklam gelirleri de azaldı” diye konuştu.



İlgili kurum ve kurulları göreve davet eden Burhan, “Milletin evlatları, vatan sevdalısı gazeteciler tarafından çıkarılan ve çalışanları da bu nitelikte olan yerel gazetelerin içinde bulunduğu haksız durumun ivedilikle sonlandırılması gerekmektedir. Yapılacak zammın da artan maliyetler göz önünde bulundurularak yapılması zorunludur. En az yüzde 80 zam bekliyoruz. Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nu ve konuyla ilgili tüm kurumları göreve davet ediyoruz” şeklinde konuştu.