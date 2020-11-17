Sinema salonları 2020'nin sonuna kadar kapatıldı

Alınan koronavirüs tedbirleri nedeniyle, sinema salonları 2020'nin sonuna kadar kapalı olacak.

GÜNDEM 17.11.2020, 21:29
Sinema salonları 2020'nin sonuna kadar kapatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısında alınan koronavirüs kararlarını açıkladı.

Buna göre, sinema salonları sektörün de talebi doğrultusunda yıl sonuna kadar kapatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak." dedi.

#sinema salonları #koronavirüs tedbirleri
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