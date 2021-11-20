Sınır hattında 3'ü terörist 7 kişi yakalandı
Yunanistan ve Suriye sınırını yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 7 kişi yakalandı. Yakalanlardan 2'sinin FETÖ, 1'inin ise terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu belirlendi.
GÜNDEM 20.11.2021, 14:28 20.11.2021, 14:36
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye ve Yunanistan sınırını yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişinin yakalandığı bildirildi.
Açıklamada, Yakalananlardan 5'inin Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalıştığı, 2'sinin ise Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalıştığı belirtildi. Ayrıca yakalanlardan 2'sinin FETÖ, 1'inin ise terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu belirlendi.
Ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şahıs ile Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 2 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ birinin ise DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
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