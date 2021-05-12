Sinovac lisans verdi, aşılar Türkiye'de üretilecek

Sinovac'ın CEO'su Weidong, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 5 ülkeye aşının üretim lisansının verildiğini açıkladı.

GÜNDEM 12.05.2021, 11:35 12.05.2021, 13:49
Sinovac lisans verdi, aşılar Türkiye'de üretilecek

Sinovac'ın CEO'su Yin Weidong yaptığı açıklamada, şu ana kadar Endonezya ve Brezilya'ya 50 milyon, Türkiye'ye ise 20 milyon doz aşı gönderildiğini ancak bunun yeterli olmadığını söyledi.

Weidong, bu kapsamda Türkiye dahil 5 ülkeye üretim lisansının verildiğini, dolayısıyla da aşının artık bu ülkelerde üretileceğini ifade etti.

Sinovac CEO'su, söz konusu ülkeler arasında Türkiye ile birlikte Brezilya, Endonezya, Malezya ve Mısır'ın olduğunu belirtti.

Yapılan aşı sayısı 25 milyonu geçti

Sağlık Bakanlığının "https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, Kovid-19'la mücadele kapsamında saat 10.50 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 14 milyon 701 bin 796, ikinci doz aşı sayısı ise 10 milyon 620 bin 125'e ulaştı. Toplam yapılan aşı sayısı ise 25 milyon 321 bin 921 oldu.

Birinci ve ikinci doz aşılamaların toplam sayısı İstanbul'da 4 milyon 168 bin 355, Ankara'da 2 milyon 47 bin 466, İzmir'de ise 1 milyon 731 bin 387 doz olarak kayıtlara geçti.

Sinovac aşısının antikor düzeyi araştırması başladı

Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının bağışıklık yanıtıyla ilgili bilimsel çalışmayı geçen ay tamamlayan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi ekibi, şimdi de aşının antikor düzeyine yönelik çalışma başlattı.

MCBÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları, Halk Sağlığı ve Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalından öğretim üyeleri, gönüllü 1053 sağlık çalışanı üzerinde yürüttükleri SARS CoV-2 İnaktif (Sinovac-Coronavac) Aşısının Bağışıklık Yanıtı" başlıklı bilimsel çalışmanın ardından yeni bir araştırma için laboratuvara girdi.

İlk araştırmada Sinovac'ın ikinci doz sonrası kadınlarda yüzde 99,2, erkeklerde yüzde 95,7 bağışıklık sağladığını ortaya koyan bilim insanları, aynı gönüllülerde antikor oranının zamana karşı direncini ölçmeye başladı.

"Sonbaharda ilave doz gerekir mi?" sorusuna açıklık getirecek

Çalışmayla ilgili bilgi veren Tıbbı Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sinem Akçalı, ilk araştırmaya katılan gönüllü sağlık çalışanlarının ikinci doz aşının üzerinden geçen üçüncü ay olan mayıs ve altıncı ay olan ağustosta kanlarındaki antikor düzeylerini ölçeceklerini belirtti.

Akçalı, buradan alınacak sonuçların sonbahar için ilave dozun gerekip gerekmediği konusunda yol gösterici olacağını söyledi.

"Çalışma gelişmekte olan ülkeler için önemli bir gösterge olacak"

Antikor düzeyinin yanında aşılı çalışanların hastalığa yakalanma oranlarını da ortaya koymayı hedeflediklerini bildiren Prof Dr. Akçalı, çalışmanın dokuzuncu ay olan kasımdaki ölçümlerle tamamlanacağını aktardı.

Araştırma ekibinde görev alan Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erhan Eser de yapacakları çalışmanın özellikle gelişmekte olan ülkeler için önemli bir gösterge olacağına dikkat çekti.

1053 gönüllüde sıfır antikor düzeyiyle başladı

İlk çalışmaya 1053 gönüllüde sıfır antikor düzeyiyle başladıklarını kaydeden Eser, şöyle konuştu:

"Bir firmanın ürettiği aşı deneniyor bunun sonuçlarını herkes merak ediyor. Özellikle gelişmekte olan ülkeler merak ediyor. Dolayısıyla aşılara dünyanın yoksul ülkelerinin ihtiyacı var. Dolayısıyla bizim ikinci yükümlülüğümüz bu yöndeydi. 1053 gönüllüyü sıfır antikor ile çalışmaya aldık. Bu çalışma tabii burada kalmadı. Devamı acaba bu aşı antikorları ne kadar sürecek, aşılananlar ne kadar hastalanacak ya da hastalanmayacak. Bu konuda yeni projemiz yürürlükte."

Ekibin 5 Nisan'da açıkladığı ilk araştırma verilerinde Sinovac aşısının etkili antikor yanıtı, birinci aşı sonrası kadınlarda yüzde 29,5, erkeklerde yüzde 18,6, ikinci aşı sonrası kadınlarda yüzde 99,2, erkeklerde ise yüzde 95,7 olarak ölçülmüştü.

#Sinovac #aşı
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