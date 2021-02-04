Şırınga çikolatadan ölüme dava

Yenişehir ilçesinde 28 Kasım 2019’da meydana gelen olayda 7 yaşındaki Miraç Umut Bilgi, bir marketten aldığı şırınga şeklinde ambalajı bulunan çikolatayı yerken fenalaştı.

Çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu hastanede tedavi altına alınan Bilgi, 6 Aralık 2019’da hayatını kaybetti.

Bilgi’nin ölümüyle ilgili olarak, 2’si tutuklu 5 sanık hakkında “taksirle ölüme neden olmak” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Yetişkin gözetiminde kullanılmasına dair bir ibare yer almamış

İddianamede, davaya konu olan çikolatanın ambalajında yetişkin gözetiminde kullanılmasına dair bir uyarının yer almadığı vurgulandı:

“Oyuncak güvenliği yönetmenliğine uygun olmayan ve etiketinde de yetişkin gözetiminde kullanılmasına dair bir uyarı ya da tavsiye bulunmayan bu çikolatayı üreten, ambalajlayarak piyasaya sürdüğü tespit edilen şüphelilerin, somut olayla ilgili asli kusurlu oldukları, işletmelerinde lisans eğitimi almış bir personel çalıştırmadıkları gibi tüm üretimi sadece paketleme işçisi oldukları anlaşılan personelleriyle sağladıkları ve piyasaya arz ettikleri anlaşılmıştır.”