Şırnak polisi ile çocuklar arasında eğlenceli kartopu savaşı

Şırnak'ın dondurucu soğuğunda yürekleri ısıtacak görüntüler oluştu.

Kartopu oynayan çocuklar, görev başındaki polislerin de oyuna dahil olmasıyla keyifli dakikalar geçirdi. Çocuklar, polislerle oyun oynayıp doyasıya eğlendi

ŞIRNAK POLİSİ İLE ÇOCUKLARIN EĞLENCELİ ANLARI

Sayı üstünlüğüne sahip çocukların atışları karşısında polisler, daha fazla direnemedi ve pes etti.

Ekip otosundan "İyi eğlenceler çocuklar" diyerek bölgeden ayrılan polisler, görevlerine kaldığı yerden devam etti.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ O ANLARI PAYLAŞTI

Emniyet Genel Müdürlüğü de resmi sosyal medya hesabından yapılan kar topu savaşını paylaştı.

Paylaşımda, ”Çocuklara karşı tabii ki kaybettik” ifadeleri ile eğlenceli kar topu savaşından görüntülere yer verildi.