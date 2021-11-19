Şırnak'ta askeri araç kazasında yaralanan asker şehit oldu
Şırnak'ta askeri araç kazasında ağır yaralanan Cihan Geçit, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
GÜNDEM 19.11.2021, 03:48
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şırnak Uludere bölgesinde 18 Kasım'da askeri araç kazasında ağır yaralanan Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit'in hastanede şehit olduğunu açıkladı.
Açıklamada, şöyle denildi:
"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
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