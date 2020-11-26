Şişli Belediyesine terör operasyonu! Başkan yardımcısı da gözaltında

İstanbul'da düzenlenen terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un de aralarında olduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

GÜNDEM 26.11.2020, 10:13 26.11.2020, 10:17
Şişli Belediyesine terör operasyonu! Başkan yardımcısı da gözaltında

İstanbul'da, terör örgütü PKK/KCK'nın şehir yapılanmasına yönelik emniyet ekipleri operasyon gerçekleştirdi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı ilçelerde 28 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, aralarında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da bulunduğu 19 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 1 yedek şarjör ve 103 mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.  

#Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz #terör operasyonu #Şişli Belediyesi
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