Siyasi Parti liderleri Kurban Bayramı dolayısıyla bayram mesajı yayınladılar!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bayram mesajını Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret ettikten sonra gazetecilerle paylaştı

“ÜLKEMİZİN HUZURA VE YARDIMLAŞMAYA İHTİYACI VAR”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada;

“Bereketin, birlikteliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın günü olan mübarek Kurban Bayramı'nı tüm dünya olarak Kovid-19 pandemisi, Türkiye özelinde ise derin bir ekonomik ve siyasal buhran içerisinde karşılıyoruz. Ama umutsuzluğa kapılmayacağız. Her sorunumuzu akılla, bilgiyle, birikimle, deneyimle çözeceğiz. Güzel ülkemizin huzura, birlikteliğe, berekete ve yardımlaşmaya ihtiyacı var. Bunu hep beraber gerçekleştireceğiz. " İfadelerini kullandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter'dan yayımladığı Bayram mesajında Ayasofya Camisi'nin havadan çekilen görüntüsünün de olduğu bayram hazırlıkları ve coşkusunun işlendiği görüntüye de yer vererek şunları söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, şunları kaydetti:

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun bayram mesajında ise ahlak vurgusu dikkat çekti.

Davutoğlu mesajında, şu ifaderi kullandı