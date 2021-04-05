Skandalın ardından Türkiye'den Facebook kararı
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Facebook hakkında, kullanıcı verilerinin sızdırılması nedeniyle resen inceleme başlattı.
Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitelerinden Facebook, hack skandalına imza atmıştı. Bir web sitesinde 533 milyondan fazla Facebook kullanıcısının kişisel bilgileri ücretsiz yayınlandı. 533 milyon kişi arasında 20 milyon Türk vatandaşının olduğu belirtilmişti.
TÜRKİYE SORUŞTURMA BAŞLATTI
Dünyada büyük yankı uyandıran skandalın ardından Türkiye, Facebook hakkında kullanıcı verilerinin sızdırılması nedeniyle soruşturma başlattı.
UZMANLARDAN UYARI GELMİŞTİ
Güvenlik uzmanları, verilerin bilgisayar korsanları tarafından dolandırıcılık için kullanılabileceği konusunda uyardı.
KİŞİSEL BİLGİLER ELE GEÇİRİLDİ
Telefon numarası, doğum yeri ve tarihi, Facebook ID numarası ve e-posta gibi kişisel bilgilerin yer aldığı kişisel bilgilerin ele geçirldiği doğrulanmıştı.
|İmsak
|04:42
|Güneş
|06:05
|Öğle
|12:40
|İkindi
|16:15
|Akşam
|19:05
|Yatsı
|20:23
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|30
|64
|2. Galatasaray
|31
|61
|3. Fenerbahçe
|30
|59
|4. Trabzonspor
|31
|56
|5. Alanyaspor
|31
|49
|6. Hatayspor
|30
|49
|7. Gaziantep FK
|30
|47
|8. Karagümrük
|31
|45
|9. Sivasspor
|30
|41
|10. Göztepe
|31
|40
|11. Konyaspor
|30
|39
|12. Antalyaspor
|31
|39
|13. Rizespor
|30
|35
|14. Kasımpaşa
|31
|34
|15. Başakşehir
|31
|33
|16. Malatyaspor
|30
|32
|17. Ankaragücü
|30
|32
|18. Kayserispor
|30
|32
|19. Gençlerbirliği
|30
|30
|20. Erzurumspor
|31
|27
|21. Denizlispor
|29
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|28
|57
|2. Samsunspor
|28
|54
|3. Adana Demirspor
|28
|52
|4. Altınordu
|28
|52
|5. Altay
|27
|50
|6. İstanbulspor
|28
|48
|7. Ankara Keçiörengücü
|28
|46
|8. Tuzlaspor
|28
|41
|9. Bursaspor
|27
|40
|10. Bandırmaspor
|28
|38
|11. Ümraniye
|28
|38
|12. Boluspor
|28
|32
|13. Balıkesirspor
|28
|32
|14. Adanaspor
|28
|31
|15. Menemenspor
|28
|29
|16. Akhisar Bld.Spor
|28
|25
|17. Ankaraspor
|28
|19
|18. Eskişehirspor
|28
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|31
|74
|2. M. United
|30
|60
|3. Leicester City
|30
|56
|4. Chelsea
|30
|51
|5. Tottenham
|30
|49
|6. Liverpool
|30
|49
|7. West Ham
|29
|49
|8. Everton
|28
|46
|9. Aston Villa
|29
|44
|10. Arsenal
|30
|42
|11. Leeds United
|30
|42
|12. Crystal Palace
|29
|37
|13. Southampton
|30
|36
|14. Wolverhampton
|29
|35
|15. Burnley
|30
|33
|16. Brighton
|30
|32
|17. Newcastle
|30
|29
|18. Fulham
|31
|26
|19. West Bromwich
|30
|21
|20. Sheffield United
|30
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|29
|66
|2. Real Madrid
|29
|63
|3. Barcelona
|28
|62
|4. Sevilla
|29
|58
|5. Real Betis
|29
|46
|6. Villarreal
|29
|46
|7. Real Sociedad
|28
|45
|8. Celta de Vigo
|29
|37
|9. Granada
|29
|36
|10. Athletic Bilbao
|28
|35
|11. Levante
|29
|35
|12. Valencia
|29
|33
|13. Cádiz
|29
|32
|14. Osasuna
|29
|31
|15. Getafe
|29
|30
|16. Real Valladolid
|28
|27
|17. Elche
|29
|26
|18. Huesca
|29
|24
|19. Eibar
|29
|23
|20. Deportivo Alaves
|29
|23