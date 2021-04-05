Skandalın ardından Türkiye'den Facebook kararı

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitelerinden Facebook, hack skandalına imza atmıştı. Bir web sitesinde 533 milyondan fazla Facebook kullanıcısının kişisel bilgileri ücretsiz yayınlandı. 533 milyon kişi arasında 20 milyon Türk vatandaşının olduğu belirtilmişti.





TÜRKİYE SORUŞTURMA BAŞLATTI



Dünyada büyük yankı uyandıran skandalın ardından Türkiye, Facebook hakkında kullanıcı verilerinin sızdırılması nedeniyle soruşturma başlattı.

UZMANLARDAN UYARI GELMİŞTİ

Güvenlik uzmanları, verilerin bilgisayar korsanları tarafından dolandırıcılık için kullanılabileceği konusunda uyardı.

KİŞİSEL BİLGİLER ELE GEÇİRİLDİ

Telefon numarası, doğum yeri ve tarihi, Facebook ID numarası ve e-posta gibi kişisel bilgilerin yer aldığı kişisel bilgilerin ele geçirldiği doğrulanmıştı.