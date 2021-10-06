Soğuk hava ve kar yağışı kendini göstermeye başladı

Kış bu sene Kars'a erken geldi. Kars-Susuz kara yolu üzerinde bulunan köyler güne karla uyandı.

Beyaza bürünen köylerde hayvanlarını dışarıda bırakan vatandaşlarsa zor anlar yaşadı.

Bölgede hava sıcaklığı eksi 5 dereceye düştü. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı aralıklarla devam edecek.

Kızılgedik Geçidi'nde ulaşım aksadı

Kars'ın Selim ilçesini Ardahan'ın Göle ilçesine bağlayan Kızılgedik Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı.

İl merkezinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüştü.

Selim ilçesine bağlı Bozkuş köyü sınırlarındaki yüksek rakımlı Kızılgedik Geçidi'nde etkili olan kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler de zor anlar yaşadı.

Bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması başlatan ekipler, yolda kalan bir kamyonu da çekerek kurtardı.

Ardahan'da mevsimin ilk karı

Ardahan kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

Akşam saatlerinde başlayan sağanak gecenin ilerleyen saatlerinde yerini karla karışık yağmur ve kara bıraktı.

Cadde ve sokaklarda park halindeki araçların üstü karla kaplandı. Kar yağışı, Göle ilçe merkezinde de etkili oldu.

Erzurum ve Rize'de kar etkili oldu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken, kar yağışıyla beyaza büründü.

Kentte son günlerde aralıklarla etkili olan sağanak ve dolu yağışı, gece saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

Yaklaşık 3 bin 200 rakımlı Palandöken Dağı ve etekleri ile kış turizminin gözde mekanlarından Palandöken Kayak Merkezi de sonbaharda beyaz örtüyle kaplandı.

Rize genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor. Kar kalınlığı 2 bin 500 metre yüksekliğindeki yaylalarda 20 santimetreyi geçti.