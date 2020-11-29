Sokağa çıkma kısıtlaması bitti, hareketlilik başladı

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında, hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlamasına bu hafta da devam edildi.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, yeni karar alınıncaya kadar hafta sonları 10.00­-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri, bu kısıtlamadan muaf tutulacak.

Kısıtlama dün akşam 20.00'de başladı

Kısıtlama dün akşam saat 20.00'de başladı, bugün sabah 10.00'a kadar sürdü.

Kısıtlamaların sona ermesinin ardından şehir merkezlerinde hareketlilik başladı.

Bugün de saat 20.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması 30 Kasım Pazartesi sabah saat 05.00'te sona erecek.

Koronavirüs tedbirleri devam edecek

65 yaş ve üstü ile 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması da devam edecek.

Tüm illerde 65 yaş ve üzerindekiler hafta sonu da sadece 10.00 ila 13.00, 20 yaş altındakiler ise 13.00 ila 16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.