Sokağa terk edilmiş bebek bulundu!
Şanlıurfa Siverek'te sokağa terk edilen bebek korumaya alındı. Yeni doğduğu belirlenen erkek bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
GÜNDEM 10.05.2022, 10:23
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ara sokakta, poşet içerisinde erkek bebek bulundu.
Camikebir Mahallesi'nde ara sokaktan gelen bebek ağlama sesi üzerine bölgeden geçen vatandaşlar, poşet içinde terk edilmiş bebek buldu.
Durumun polis ve sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine, yeni doğduğu belirlenen erkek bebek, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yeni doğan yoğun bakımında müşahedeye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, bebeği bırakan kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.
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