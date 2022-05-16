Son 24 saatte 1254 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 128 bin 957 COVID-19 testi yapıldı, 1254 yeni vaka tespit edildi, 4 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1358 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,47 birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,17 olarak kayıtlara geçti.

147 milyon 638 bin 328 doz aşı uygulandı

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 638 bin 328 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa, Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.