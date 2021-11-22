Son beş yılda 2 bin 72 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2022 yılı bütçe tasarısında açıklamalarda bulundu.

Soylu, "Türkiye tam 40 yıldır terörle sınanmaktadır. Yıllarca Avrupa’nın en büyük derdi olan terör örgütünün, 43 yıllık tüm eylemlerinde hayatını kaybeden insan sayısı 829; PKK’nın sebep olduğu can kaybı sayısı ise 40 bin civarındadır" açıklamasını yaptı.

2016'dan bugüne kadar terör örgütünün saldırılarında 408 vatandaşın yaşamını yitirdiğini ifade eden Bakan Soylu, "Bu sayıya Bedirhan bebek ve annesi de dahildir. Terörün, kalkınmamıza kentilyonlarca lira zararı olmuştur. Türkiye’yi dünya liginde görmek istemeyenlerin bugün de desteği ve beklentisi, terör ve terörizmdedir. PKK, DEAŞ ve FETÖ bu toprağın imalatı değildir" dedi.

2014'te 5 bin 558 kişinin katıldığı terör örgütüne bugün 48 katılım olduğunu söyleyen Soylu, "Terör örgütü eskiden sadece Tunceli kırsalında, 2000-2500 kişiyle kamp yaparken, bugün Türkiye’nin tamamında, toplam terörist sayısı 180’in altına düşmüştür" ifadelerine yer verdi.

Bakan Soylu, son 5 yılda bin 43'ü ikna olmak üzere 2 bin 72 terör örgütü üyesinin teslim olduğunu açıkladı.