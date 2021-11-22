Son dönemin popüler kahvesi sevilerek tüketiliyor!

Havanlarda ezilip öğütülerek meydana gelen Dibek kahvesi, her ne kadar Türk kahvesine benzese de, yapılış şekli ve tadı bakımından Türk kahvesinden ayrılıyor. Sıcak su kullanılarak yapılan Dibek kahvesinin tadı, Türk kahvesine göre daha yumuşak. Bitki karışımlarından oluşan, bu nedenle hemen her yaşta insanın tüketebileceği lezzetlerden olan Dibek kahvesi, son yıllardaki popülerliğini korumaya devam ediyor.

“DİBEK KAHVESİ BİTKİ KARIŞIMLARINDAN OLUŞUYOR”

Kahramanmaraş’ın tarihi Kapalı Çarşısı esnaflarından Abdurrahman Aydoğar, Dibek kahvesinin içerisinde bulunan karışımlarla ve sahip olduğu yumuşak içimle sevildiğini söyledi. Dibek kahvesinin bitki karışımlarından oluştuğunu belirten Aydoğar, “Dibek kahvesi bitki karışımlarından oluşan bir kahve. Dibek kahvesi, havan taşı dediğimiz ‘dibek’ taşlarında dövülerek öğütülüyor. Adı da zaten buradan geliyor. Bizim ürettiğimiz Dibek kahvesinin içerisinde dağ kekiği, keçiboynuzu, zahter, menengiç, Türk kahvesi, çikolata, krema gibi karışımlar bulunuyor” dedi.

“DİBEK KAHVESİ RAHATSIZLIK HİSSİ VERMEZ”

Aydoğar, konuşmasının devamında şunları kaydetti: “Dibek kahvesinin sağlık açısından da çeşitli faydaları bulunuyor çünkü içerisinde çeşitli bitkiler yer alıyor. Örneğin içerisinde bulunan menengiç bitkisinin nefes darlığı, kalp yetmezliği gibi rahatsızlıklara iyi geldiği ifade ediliyor. Aynı zamanda yaraları iyileştirici özelliği de var. İçerisinde bulunan dağ kekiği ise, broşlara iyi geliyor. Türk kahvesi, günde bir fincandan fazla içildiğinde çoğu orta yaşın üzerindeki insanları rahatsız edebiliyor. Dibek kahvesi içerisinde bulunan bitkiler nedeniyle kişiye rahatsızlık hissi vermez. Kişiyi tok tutar. Türk milleti olarak kahveyi seven bir kültürden geliyoruz. Özellikle kahvaltıdan sonra Türk kahvesi içmek, ayrı bir keyif veriyor. Bu kültür geçmişten günümüze çeşitlenerek devam ediyor. Kahveye zaten alışkınız. Kahve çeşitlerine de yavaş yavaş alışmaya başlıyor ve yeni çeşitleri denemeye devam ediyoruz.”

DİBEK KAHVESİ HAKKINDA

Osmanlı mirası olan Dibek kahvesi, farklı tahılların bir araya gelmesiyle geçmişten günümüze lezzet yolculuğunu sürdürüyor. Seçilen bitkilerin dibekte el emeğiyle dövülerek karıştırılmasıyla elde edilen Dibek kahvesi, Bosna ve Osmanlı’da yaygın olan Dibek kuyularında öğütüldü. Bu şekli ile 19. yüzyılın ilk yarısına kadar devam etti. Tadıyla olduğu kadar pişirme şekliyle de Türk kahvesinden ayrılan Dibek kahvesi orijinalinde ateşli sobalar üzerinde sıcak su ile pişirilir. Sağlığa çeşitli faydaları bulunduğu belirtilen Dibek kahvesinin en önemli özelliklerinden biri düzenli tüketildiğinde ağız kokusunu giderici olmasıdır. Parkinson hastalığına da fayda sağladığı belirtilen Dibek kahvesi, cildi koruyucu özelliğe de sahip. Kan dolaşımını hızlandıran ve cildi yumuşatan Dibek kahvesi, yemeklerden sonra içildiğinde sindirim sistemi üzerinde de olumlu etkiler bırakıyor. Tokluk hissi de verdiği belirtilen Dibek kahvesinin, zayıflamaya yardımcı olduğu ifade ediliyor. Dibek kahvesinin içerisinde bulunan bitkiler de çeşitli rahatsızlıklara iyi geliyor. Öksürüğü kesen ve balgam söktürücü özelliği bulunan menengiç, solunum yollarına iyi geliyor ve mide ağrılarını dindiriyor. Dibek kahvesinin içerisinde bulunan diğer bitkilerden zahterin ise, kanser riskini azaltmada yardımcı olduğu belirtiliyor. Bağışıklığı destekleyici özelliği de bulunan zahter, aynı zamanda idrar söktürücü ve hazmı kolaylaştırıcı özelliğe de sahip.

