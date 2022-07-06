Sopalı ve kazmalı yol verme kavgası
Trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavgada, taraflar birbirlerine sopalar ve kazmalar ile saldırdı. 1’i ağır 4 kişi ağır yaranırken, kavgaya karışan yabancı uyruklu şahıslar gözaltına alındı.
GÜNDEM 06.07.2022, 22:10
Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Kemiklidere Mahallesi'nde, D.C. (64) ile yabancı uyruklu M.E.S (26), M.E.S (28) ve A.M (24) arasında yol verme nedeniyle çıkan kavga, tarafların yakınlarının da katılmasıyla büyüdü.
Taraflar birbirlerine, sopalar ve kazmalarla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
8 gözaltı
DHA’nın haberine göre; kavgada yaralanan D.C. (60), T.B. (24), M.Y. (23) ve C.B. (20) Akhisar Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan, durumu ağır olan T.B. bu hastanede yapılan ik müdahalenin ardından Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen yabancı uyruklu 8 kişiyi gözaltına aldı.
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