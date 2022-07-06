Sopalı ve kazmalı yol verme kavgası

Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Kemiklidere Mahallesi'nde, D.C. (64) ile yabancı uyruklu M.E.S (26), M.E.S (28) ve A.M (24) arasında yol verme nedeniyle çıkan kavga, tarafların yakınlarının da katılmasıyla büyüdü.

Taraflar birbirlerine, sopalar ve kazmalarla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

8 gözaltı

DHA’nın haberine göre; kavgada yaralanan D.C. (60), T.B. (24), M.Y. (23) ve C.B. (20) Akhisar Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan, durumu ağır olan T.B. bu hastanede yapılan ik müdahalenin ardından Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen yabancı uyruklu 8 kişiyi gözaltına aldı.