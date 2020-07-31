Bir süredir kamuoyunda tartışılan, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla Meclis'te kabul edilen sosyal medya düzenlemesi bir tepki de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Davutoğlu, bu düzenlemenin özgürlüklerden uzak olduğunu söyledi.

“KATILIMCILIKTAN VE İYİ NİYETTEN UZAK”

*Dün gece de sosyal medya ile ilgili yasal düzenlemeye imza attı. Yasalar bir cerrahın elinde şifa, bir saldırganın elinde cinayete sebep olan keskin aletler gibidir.

*Doğru uygulandığında adalet ve özgürlük dağıtırlar; yanlış uygulandıklarında vahim toplumsal sonuçlara yol açarlar. Dün çıkartılan sosyal medya yasası hazırlanışı itibariyle katılımcılıktan ve iyi niyetten uzak, uygulanma konusunda ise her birimizi ciddi tedirginliğe sevk eden unsurlar barındırmaktadır. Bu yasa; özgürlüklerden uzak ve denetimi bir baskıya dönüştüren sonuçlar doğuracaktır.

İktidara seslenerek, bu tür yasaların hazırlanırken katılımcı olunması gerektiğinin altını çizen Davutoğlu, şu ifadelerini kullandı.

“KORKULARINIZ SEBEBİYLE ÇIKARIYORSUNUZ”

“Bu yasaları iyi niyetle hazırlayın, iyi niyetle uygulayın ve objektif kriterlere dayalı olarak uygulayın. Biliyorum bunu yapmayacaksınız çünkü siz bu yasayı, sosyal medyada yaşanan bazı çirkinliklere, hakaretlere engel olmak için çıkarmıyorsunuz. Korkularınız sebebiyle çıkarıyorsunuz”