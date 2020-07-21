Sosyal medya düzenlemesi hazır!
Sosyal medya düzenlemesi için hazırlanan yasa teklifinin bugün TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.
AK Parti tarafından hazırlanan sosyal medya düzenlemesi teklifinde, MHP'nin de katkısı bulunuyor.
Teklifle ilgili son toplantı, dün Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirildi. Almanya modeli örnek alınan teklifin, Meclis tatile girmeden yasalaşması öngörülüyor.
Türkiye'de temsilcilik açma zorunluluğu
Sosyal medya düzenlemesi, yurt dışında birçok örnek göz önünde bulundurularak hazırlandı. Teklifin yasalaşmasıyla sosyal medya şirketlerinin Türkiye'de temsilcilik açması zorunlu hale gelecek.
Sahte hesapların engellenmesi için iletişim ve kimlik bilgilerinin paylaşılması zorunlu olacak.
Hakaret ve küfür içeren paylaşımlarla ilgili temsilciliklere başvurulabilecek. 48 saat içinde paylaşımların kaldırılması istenecek. Kaldırılmazsa para cezası gündeme gelecek.
Düzenlemenin son şekline ilişkin açıklamayı, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin saat 12.30'da yapacak.
Gün içerisinde, düzenlemeye ilişkin AK Parti temsilcilerinin muhalefet partilerini ziyaret etmesi de bekleniyor.
|İmsak
|03:41
|Güneş
|05:21
|Öğle
|12:44
|İkindi
|16:34
|Akşam
|19:56
|Yatsı
|21:29
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|33
|69
|2. Trabzonspor
|33
|62
|3. Sivasspor
|33
|60
|4. Beşiktaş
|33
|59
|5. Galatasaray
|33
|55
|6. Alanyaspor
|33
|54
|7. Fenerbahçe
|33
|50
|8. Antalyaspor
|33
|44
|9. Gaziantep FK
|33
|43
|10. Kasımpaşa
|33
|40
|11. Göztepe
|33
|39
|12. Gençlerbirliği
|33
|36
|13. Konyaspor
|33
|36
|14. Denizlispor
|33
|35
|15. Çaykur Rizespor
|33
|35
|16. Malatyaspor
|33
|32
|17. Kayserispor
|33
|32
|18. Ankaragücü
|33
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|36
|93
|2. Man City
|36
|75
|3. Chelsea
|36
|63
|4. Leicester City
|37
|62
|5. M. United
|36
|62
|6. Tottenham
|37
|58
|7. Wolverhampton
|36
|56
|8. Sheffield United
|37
|54
|9. Burnley
|37
|54
|10. Arsenal
|36
|53
|11. Everton
|37
|49
|12. Southampton
|37
|49
|13. Newcastle
|37
|44
|14. Crystal Palace
|36
|42
|15. Brighton
|37
|38
|16. West Ham
|36
|37
|17. Watford
|36
|34
|18. Aston Villa
|36
|31
|19. Bournemouth
|37
|31
|20. Norwich City
|37
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25