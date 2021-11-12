Sosyal medyada muzlu paylaşım yapan 45 kişi sınır dışı edildi
Sosyal medyada provokatif muz görüntüsü paylaşımı yapan 45 yabancı uyruklu şahıs, adli işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine sevk edildi.
GÜNDEM 12.11.2021, 14:34
Göç İdaresi Başkanlığı: Sosyal medyada provokatif muz görüntüsü paylaşımı yapan 45 yabancı uyruklu şahıs tespit edilmiş, bu şahıslar adli işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir.
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