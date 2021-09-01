Sosyal medyanın aile içi iletişime etkisi! Uzmanından çok önemli uyarılar!
İnternete erişimin yaygınlaşması ile beraber sosyal medya uygulamaları da hayatımıza girmiş oldu. İçinde birçok içerik bulunan bu uygulamalar çocukların ve ailelerin dikkatini çekmektedir. Peki, bu konuda neler yapılmalı? Cevaplar haberimizde.
GÜNDEM 01.09.2021, 16:56 01.09.2021, 17:29
Günümüzde iletişim araçları hızlı bir şekilde gelişmektedir. Bu gelişme bireylerin internet araçlarını daha çok kullanmasına sebep olmaktadır.
Son yıllarda hızla çoğalan sosyal medya kullanımı, günümüzde insanların rutinleri arasında bulunan ve kullanan insan sayısının devamlı bir artış gösterdiği bir araçlar bütünü durumuna gelmiştir
Hal böyle olunca da insanlar ve dolayısıyla aile içi iletişimde sosyal medya üzerinden gerçekleşemeye başladı.
Peki, bu durum bizim aile hayatımızı nasıl etkiliyor, aile çocuk arasındaki iletişim açısından bunu yapmak ne kadar doğru? Merak edilen bu ve benzeri soruları Aile ve Evlilik Çift Danışmanı Fatma Ağdur Aksu Haber mikrofonlarına cevaplandırdı.
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