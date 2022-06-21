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Soylu: 10 ilde 'Kökünü Kurutma' operasyonu başlatıldı

Diyarbakır merkezli 10 ilde şafak vakti sokak satıcılarına karşı Türkiye'nin en kapsamlı operasyonu başlatıldı. "Kökünü Kurutma" adı verilen operasyona, 4 bin 200 polis katılıyor. 292 şüpheliye ait 205 adreste yapılan aramalar sürüyor.

GÜNDEM 21.06.2022, 14:20
Soylu: 10 ilde 'Kökünü Kurutma' operasyonu başlatıldı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünde, bu sabah 04.00'te başlatılan uyuşturucu operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, "Bine yakın personelle Eren Abluka-18 Narkotik operasyonu başlatıldı" dedi.

Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

"Bugün Diyarbakır ilimizde yaklaşık 8 ay önce başlayan ve bugüne kadar da ilmek ilmek işlenen titiz bir çalışmayla, uzun zamandır arkadaşlarımızın üzerinde gayret gösterdiği, başsavcılıkla yürütülen bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilmiştir.

Kökünü kurutma operasyonun ismi. Önemi şuradadır; Diyarbakır'da hem baronlar, hem baroniçeler, hem sokak satıcıları bütün hepsi 21 Eylül'de başlayan projemizin akabinde tek tek tespit edilmişlerdir.

Bu operasyonda 292 hedef söz konusuydu. Sabah 04.00 itibariyle arkadaşlarımız, 4 bin 200 polis arkadaşımız ve jandarmalarımız, 400 araç, 20 narkotik köpeği; 05.00 itibariyle evlere girilmek suretiyle şu ana kadar 213 gözaltı yapıldı.

Esrar, eroin, kokain her ne varsa hepsine yönelik gerçekleştirilen bu operasyonla, gerçekleşmesini sağlayan arkadaşlarımıza; Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne, narkotik daire başkanlığımıza huzurunuzda çok teşekkür ediyorum.

Kolay bir Operasyon değildir. Bu operasyonun kendine ait özellikleri var, onun için başsavcılığımızın altını çizerek söylüyorum. Bu operasyon projeli bir operasyondur. Başından itibaren tek tek takip edilmiş, tüm dinlemeleri, delilleri elde edilmiş ve operasyona döndürülmüştür.

Baronlar ve baroniçelerin hepsi başarılı bir şekilde gözaltına alınmışlardır."

#İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu
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