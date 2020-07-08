Soylu, "Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi Temel Eğitim Kursu" açılış programında konuştu

Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada “dünyaya sevgiyi merhameti karşılıksız ihraç ettik” ifadelerine yer verdi.

Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı Strateji Başkanlığı tarafından birlikte yapılan “haydi” adlı uygulamanın yazımına başlandığını belirtti.