Soylu, "Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi Temel Eğitim Kursu" açılış programında konuştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi Temel Eğitim Kursu açılışında konuştu.
GÜNDEM 08.07.2020, 17:55 08.07.2020, 19:28
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Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada “dünyaya sevgiyi merhameti karşılıksız ihraç ettik” ifadelerine yer verdi.
Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı Strateji Başkanlığı tarafından birlikte yapılan “haydi” adlı uygulamanın yazımına başlandığını belirtti.
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