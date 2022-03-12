Soylu'dan Batı'ya terör eleştirisi: Terörizmle mücadelede samimi değiller

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya Diplomasi Forumu'nda "Terörizmle Mücadele: Eksik Olan Ne?" paneline katıldı.

Batılı ülkelerin terör tutumunu eleştiren Soylu, terörizmle mücadelede samimi olmadıklarını söyledi.

"Terörizmin kaynağı devletlerdir. Devletsiz bir terörizm mümkün değildir. Dünya bir suç bataklığı içinde bunun mesulü batılı gelişmiş ülkelerdir. Amerika, Avrupa'nın istihbarat ağları gelişmiş, uydu ağları gelişmiş, teknolojileri gelişmiş, silahları gelişmiş. Dünyada Amerika, Avrupa bu kadar gelişmişken terör örgütleri peki nasıl böyle rahat bir şekilde hareket etme kabiliyetine sahip?"

"Savunma sanayimizi geliştirdik, terörü kaynağında yok ettik"

Soylu, terörle mücadelede Türkiye'nin batılı ülkelere örnek olduğunu dile getirdi, bu başarının nasıl sağlandığını sıraladı.

"Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ciddi bir kalkınma hamlesi gerçekleştirdik. Savunma sanayimizi geliştirdik, terörle mücadele eden insan kaynağımızı profesyonelleştirdik, sınır güvenliğimizi en üst seviyeye çıkardık, terörün kaynağına operasyonlar yaptık."