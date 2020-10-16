Soylu 'öyle güzel şeyler oluyor ki' deyip duyurdu!

Soylu, Twitter hesabından, "Hakkari'deyiz. Öyle güzel şeyler oluyor ki, 27 yıllık terör örgütü mensubu Şanlıurfa'da, dağdan inip teslim oldu. Allah'ım bu millete o günü göster." paylaşımında bulundu.

Hakkari'deyiz



Öyle güzel şeyler oluyor ki, 27 yıllık terör örgütü mensubu

Şanlıurfa'da, dağdan inip teslim oldu...



Allah'ım

Bu Millete o günü göster ???? — Süleyman Soylu | Maske???? Mesafe↔️ Temizlik???? (@suleymansoylu) October 16, 2020