Spiker Özlem Sarıkaya Yurt hayatını kaybetti
4 yıldır kanserle mücadele eden NTV haber spikeri Özlem Sarıkaya Yurt hayatını kaybetti.
NTV haber spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, 4 yıldır kanserle mücadele ediyordu.
Tedavisi olumlu yönde ilerleyen Yurt'un hastalığı yeniden nüksetti. Özlem Sarıkaya Yurt, bugün hayatını kaybetti.
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü mezunu olan Yurt, meslek hayatına Habertürk televizyonunda başlamış, 2010 yılında ise NTV'ye katılmıştı. Yurt'un mesleğindeki başarısı birçok ödülle taçlandırılmıştı.
İletişim Başkanı Altun'dan taziye mesajı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden Özlem Sarıkaya Yurt için başsağlığı mesajı yayımladı.
Altun, paylaşımında şu sözlere yer verdi:
"NTV haber spikeri Özlem Sarıkaya Yurt’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına ve kurumuna başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun."
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