Spor yaparken beslenmeye dikkat!

Düzenli spor ve dengeli beslenme, kişinin istediği vücuda sahip olması ve bu vücudu korurken sağlıklı kalabilmesi için ciddi bir öneme sahip.





Uzmanlar düzenli olarak spor yaparken aç kalmamanın oldukça önemli olduğuna vurgu yapıyor.



Spor sonrası beslenme, en az spor öncesi beslenme kadar önemli rol oynuyor. Spordan sonra doğru beslenme, vücudu ve kas yapımını destekliyor.



Spor yapımı sürecinde enerji sağlamak adına glikojen depoları tüketilir ve kas içindeki proteinler parçalanıyor. Spor sonrası beslenme kasların kaybettiği proteini ve glikojen depolarını yerine getirmek için önemli bir rol oynuyor.

Muhabir: Gökhan ÇALI