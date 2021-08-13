Spor yaparken beslenmeye dikkat!
Antrenman öncesi ve sonrası beslenme, spor performansını oldukça etkileyebiliyor. Dolayısıyla spor yapan kişiler, spor öncesi ve sonrası beslenmesine nasıl dikkat etmeli.
GÜNDEM 13.08.2021, 14:04 13.08.2021, 17:22
Düzenli spor ve dengeli beslenme, kişinin istediği vücuda sahip olması ve bu vücudu korurken sağlıklı kalabilmesi için ciddi bir öneme sahip.
Uzmanlar düzenli olarak spor yaparken aç kalmamanın oldukça önemli olduğuna vurgu yapıyor.
Spor sonrası beslenme, en az spor öncesi beslenme kadar önemli rol oynuyor. Spordan sonra doğru beslenme, vücudu ve kas yapımını destekliyor.
Spor yapımı sürecinde enerji sağlamak adına glikojen depoları tüketilir ve kas içindeki proteinler parçalanıyor. Spor sonrası beslenme kasların kaybettiği proteini ve glikojen depolarını yerine getirmek için önemli bir rol oynuyor.
Muhabir: Gökhan ÇALI
Kaynak: Anadolu Ajansı
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