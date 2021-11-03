Sporting taraftarı, Beşiktaş taraftarına saldırdı
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 4. haftasında bu akşam Beşiktaş'ın Portekiz deplasmanında Sporting ile oynayacağı karşılaşma öncesi iki takım taraftarı arasında olay çıktı.
Sporting ile Beşiktaş arasında Portekiz'in Lizbon kentinde oynanacak mücadele öncesi Portekizli taraftarlar, karşılaşmayı izlemek için gelen Türk taraftarlara saldırdı.
BEŞİKTAŞ TARAFTARINA MEŞALE, SOPA, KEMER VE DEMİR BORULARLA SALDIRDILAR
Yerel basının haberine göre, olaylar fanatik bir grup Sporting taraftarının, Beşiktaşlı taraftarlara küfürler etmesiyle başladı. Portekizliler daha sonra meşaleler, sopalar, kemerler ve demir borularla Türk taraftarlara saldırdı.
3 BEŞİKTAŞLI YARALANDI
Yaşanan arbedede 3 Beşiktaş taraftarı yaralandı. Taraftarlar Santa Maria hastanesinde tedavi altına alındı.
Lizbon Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Alvalade Stadyumu dışında çıkan çatışmaların ardından 10 Sporting ile 16 Türk taraftarın kimliklerinin tespit edildiğini açıkladı. Bazı kaynaklar bu kişilerin gözaltına alındığını iddia etti. Ancak bu iddialar resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı.
Beşiktaş, bu akşam TSİ 23.00'te Sporting ile karşı karşıya gelecek.
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