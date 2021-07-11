Srebrenitsa soykırımının üzerinden 26 yıl geçti
Sırp birliklerinin Temmuz 1995'te 8 binden fazla Boşnak sivili öldürdüğü Srebrenitsa soykırımı, aradan 26 yıl geçmesine rağmen kurban yakınlarının ve Boşnak halkının kanayan yarası olmaya devam ediyor.
GÜNDEM 11.07.2021, 11:55 11.07.2021, 15:07
Avrupa`da İkinci Dünya Savaşı`nın ardından yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımının acısı aradan geçen 26 yıla rağmen yüreklerdeki yerini koruyor.
Aradan geçen yıllara rağmen hala binden fazla soykırım kurbanının cenazesinin bulunamamış olması Srebrenitsa`da yaşanan zulmün ne derece büyük olduğunun en önemli göstergelerinden birisi olarak kabul ediliyor.
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