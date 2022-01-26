Su birikintisine düşen kepçenin operatörü hayatını kaybetti

İstanbul Ataşehir'de bir inşaat alanında iş makinesi üstü buzla kaplanan su birikintisine düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri işçiyi bulmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucunda işçinin cansız bedenine ulaşıldı.