Su birikintisine düşen kepçenin operatörü hayatını kaybetti
Ataşehir'de üzeri buzla kaplanan su dolu alana düşen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti.
GÜNDEM 26.01.2022, 10:38
İstanbul Ataşehir'de bir inşaat alanında iş makinesi üstü buzla kaplanan su birikintisine düştü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri işçiyi bulmak için çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışması sonucunda işçinin cansız bedenine ulaşıldı.
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