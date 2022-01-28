Şubatta Türkiye’nin diplomasi trafiği yoğunlaşacak

Rusya-Ukrayna gerilimi, Körfez ülkeleri ile ilişkilerin geliştirilmesi, Türkiye-İsrail ilişkilerinde normalleşme adımları... Şubat ayında Ankara'nın diplomasi trafiği yoğun.

Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasında gerilimin azaltılması için üst seviyede diplomatik girişimlerini sürdürüyor.

Şubatın ilk haftası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısı için Ukrayna'ya gidecek.

Ay sonuna doğru da Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Şubat ayında İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi sürecinde de önemli bir adım atılacak.

Türkiye-Körfez ilişkileri

Körfez ülkeleri ile ilişkiler yeniden ivme kazandı. 14 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri ziyaret edecek.

Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi El Nahyan ile ilişkilerde yeni dönemi ele alacak.