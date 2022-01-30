Süleyman Soylu: Çocuktan al haberi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon mitinginde sahneye çıkarak mikrofonu alan küçük bir çocuk, ifadeleriyle gündem oldu.

Trabzonluları selamlayarak "Arkadaşlar, Cumhurbaşkanı amcamızın karşısındaki bu Bay Kemal hain hain. Adam burada. En iyi adam. Ona oyununuzu verin. O en büyük." diyen çocuğa muhalefetten tepki yağdı.

"ÇOCUKTAN AL HABERİ"

Tepkiler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Bir çocuk ağlar, Cumhurbaşkanı merak eder. Çocuk, derdini anlatır ve ardından Cumhurbaşkanımızın elinden mikrofonu kapmak ister. Herkes çocuğun atikliğine tebessüm ederken lider, çocuğu kırmaz... Çocuk, Eren Bülbül'ün katillerinin arkadaşlarına 'hain' demiş. 'Çocuktan al haberi'"