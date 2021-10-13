Süleyman Soylu'dan 'siyasi cinayetler' açıklaması: Bu FETÖ taktiğidir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "siyasi cinayetler işlenebilir" tartışmalarıyla ilgili "Emniyet ve MİT’te siyasi cinayetler istihbaratı yok" açıklamasını yaptı.

GÜNDEM 13.10.2021, 11:11 13.10.2021, 11:16
Süleyman Soylu'dan 'siyasi cinayetler' açıklaması: Bu FETÖ taktiğidir

Bakan Soylu, "Bu uzak duracağımız bir mesele değil. Böyle bir siyasi cinayet bahsedildiği gibi toplumu kaosa sürüklemek üzere bir istihbarati var mı?

MİT'e sorduk öyle bir bilgi yok. Peki siz bu bilgiyi nereden aldınız?" diye sordu. 

Soylu, iddiayı gündeme getirenlerin FETÖ taktiğine başvurduğunu dile getirerek,  "Terör örgütleri ile bir eliniz bağınız var veya yabancı servislerle bağınız var veya görüştünüz. Veya büyükelçiler kafanızı karıştırdı...

Bu FETÖ taktiğidir onlarla çok kolkola girerseniz onların hamileliğini kabul ederseniz geleceğiniz durumda budur" dedi. 

Ayrıntılar geliyor

#Süleyman Soylu #siyasi cinayetler #FETÖ #AksuTV #AksuTVHaber
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