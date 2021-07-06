Süleyman Soylu: Devlet Bahçeli'ye minnet ve şükran duyuyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün partisinin grup toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek açıklamasında bulundu.

BAHÇELİ'DEN SOYLU'YA DESTEK

Bahçeli, "Bilhassa terörle mücadele alanında ismini altın harflerle yazdıracak İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya yapılan itibar suikastlarını kabul etmiyoruz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, Bahçeli'nin açıklaması sonrası Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

"DEVLET BAHÇELİ'YE GÜVEN VE İNANCI İÇİN MİNNET VE ŞÜKRAN DUYUYORUM"

Süleyman Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Devletimizin terörle mücadele azim ve kararlılığına, kahraman güvenlik güçlerimize, edeben ifade ederim ki şahsıma ve mücadele arkadaşlarıma, büyüğümüz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sn. Dr. Devlet Bahçeli’ye güven ve inancı için minnet ve şükran duyuyorum."