Süleyman Soylu mülteci eleştirilerine cevap verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber'de Ankara Temsilcisi Ercan Gürses'in konuğu oldu.

Bakan Soylu canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Soylu, mülteciler konusuna da değindi.

İçişleri Bakanı Soylu, dünya tarihinin en büyük göç hareketlerinden birin yaşandığını belirtti.

"Dünyanın en güçlü göç akını"

Soylu açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Dünya tarihinin en güçlü göç akınlarından birisini hepimiz yaşıyoruz. Hakikaten bu tarihe geçiyor. Burada Türkiye'ye karşı kimlerin davrandığını konuşacağız.

Bugün tükürdüklerini yalayanları, provokasyonları hepsini konuşacağız.

"Savaşların sebebiz biz miyiz?"

Afganistan'daki göçün sebebi biz miyiz? Suriye'deki savaşı biz mi başlattık? Irak'a girip biz burayı özgürleştireceğiz diyen ABD dediğini yaptı mı? Yoksa insanların orada yarınlarını mı aldı?

Peki Yemen, Lübnan ya Orta Asya. Eğer iç savaş varsa eğer yoksukluk varsa, bir taraftan eğitim, suya gıdaya erişemiyorsa bu insanlar ne yapacaklar?

İnsanları vekalet savaşının içerisine düşürmüşsünüz. Çekilmişsiniz yetmemiş afyon tarlaları kurarak bunu dünyada satışa sunuyorsunuz.

"Papyon takan Avrupalılar yaptı"

Bunu biz yapmadık pafyon takan Batılılar yaptı. Bugün bu operasyonların içinde de onlar var. Bir taraftan aman aman sakın göndermeyin diyeceksiniz el altından Büyükelçi üzerinden operasyon yapanlar var.

Dışarıdan ve içeriden saldırı var. Bunun sebepleri var. 2023 yılında seçim var. 2019 yılında bu durumu kullanan siyasi partiler bazı belediyeleri kazandı.

Göçmenler konusunda ne yaptılar? Şimdi unuttular. 2023 seçimleri geldi. AK Parti ve Cumhur İttifakı zora düşürecek şeyler söyleyerek bir pozitif katkı kullanmadan 'Göndereceğiz' diye söylemlerde bulunuyor.

Hadi Halep'e gönderde göreyim. Herkes canından korkuyor. Orada büyük bir demokratik kıyım var. Bunu kimse görmüyor. Rejim İdlib'i bombalamadı. Bizim evlatlarımız orada şehit olmuyor mu. Biz neredeyiz. İnsanlar neden çadırda dursun neden gıda paketlerine ihtiyaç duysun."